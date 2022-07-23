София, , 10:16 — REGNUM В Болгарии отмечен рекордный за последние несколько лет рост цен на твердое топливо. Об этом 22 июля сообщает БНР.

Согласно информации Минэкономики страны, практически по всей стране подорожали пеллеты и древесные брикеты. Кроме того, зафиксировано трехкратное подорожание дров и угля. Как утверждают независимые эксперты, сложившаяся ситуация связана с изменениями стоимости энергоносителей на мировых рынках, которые, в свою очередь вызваны введением западных санкций против Российской Федерации.

По данным Национального статистического института (НСИ) Болгарии, на данный момент каждая третья болгарская семья не в состоянии оплачивать счета за тепло и горячую воду. При этом официальная София не располагает четким планом выплаты коммунальных субсидий на осенне-зимний период 2022-го — 2023-го годов.