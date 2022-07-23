Владивосток, , 10:06 — REGNUM Уголовное дело по факту избиения пенсионерки подростком в Приморском крае возбудили следователи. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего парня. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, в период 14–15 мая подозреваемый пришёл в квартиру по улице Юбилейная в поселке Дунай, где напал на 74-летнюю женщину и нанёс ей множество ударов твердым предметом в область головы, лица и тела.

«Нападая на женщину, он высказывал угрозы убийством и использовал колюще-режущий предмет, демонстрируя который, он подавлял ее волю к сопротивлению. Подозреваемый требовал передать ему банковскую карту его матери, которая отдала ее потерпевшей, а также 1 тыс. рублей. Потерпевшая ничего не смогла передать последнему, в виду отсутствия требуемого предмета и денег», — указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в квартире также был ещё один подросток, который снимал происходящее на телефон и пытался успокоит напавшего на женщину.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который совершил противоправные действия в отношении фигуранта, желая наказать его за нападение на женщину», — добавляется в сообщении.

«Помимо этого, в ходе проведения доследственной проверки установлено, что с подростком, который снимал происходящее на камеру, местные жители составили воспитательный разговор, при этом физически его не наказывали. Однако, когда его перевозили на катере из одного населенного пункта в другой, в воспитательных целях оставили на минуту на буе в пределах видимости и сразу вернулись за ним и доставали до дома», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Пермском крае местный житель был осуждён за ограбление 93-летнего труженика тыла.