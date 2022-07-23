Москва, 23 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Об этом 23 июля сообщил столичный дептранс.

Wikimedia.org Знак аварийной остановки

«На Волгоградском проспекте (перед пересечением с ул. Ташкентской) при движении в сторону области столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В данный момент движение осуществляется по одной полосе из трех.