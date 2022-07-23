Людиново, Калужская область, 23 июля 2022, 10:06 — REGNUM Вспышка высокопатогенного гриппа птиц обнаружена в селе Букань Людиновского района. Местный житель обратился на местную ветстанцию из-за падежа домашней птицы. Исследование отобранных проб от трупов птиц, проведенное областной ветлабораторией, подтвердило наличие вируса. За последние сутки в области число выявленных очагов высокопатогенного гриппа птиц увеличилось до 12. Об этом 23 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергея Соколовского.
В регионе продолжается работа по изъятию и уничтожению птицепоголовья в угрожаемых зонах. По состоянию на 22 июля изъято и бескровно убито более 1500 птиц, что составляет 11,5% от общего числа поголовья, подлежащего изъятию. Кроме того, в 11 охотхозяйствах будут отстреляны по пять диких пернатых для проведения лабораторных исследований. Темпы работ по купированию очагов высокопатогенного гриппа птиц не будут снижены в выходные дни.
В области особое внимание направлено на важность разъяснительной работы с населением, которую должны проводить органы местного самоуправления, сотрудники полиции и средства массовой информации. В первую очередь, владельцы домашней птицы должны быть осведомлены о мерах административного воздействия за препятствие в проведении ветеринарных мероприятий и попытки нелегальной торговли птицей и птицепродуктами в зонах, где установлен карантин.
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