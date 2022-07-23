Донецк, 23 июля 2022, 10:03 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:25 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
За минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 41 раз, выпустив более 300 боеприпасов, в результате 7 человек получили ранения.
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