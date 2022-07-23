Москва, 23 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Военнослужащими Центрального военного округа было доставлено пять тонн гуманитарной помощи жителям отдаленных районов города Лисичанска в Луганской Народной Республике, ранее освобождённого от киевских боевиков. Видеозапись раздачи гумпомощи 23 июля обнародовало Минобороны РФ.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

За выложенных в интернет кадрах запечатлено, как военные Вооружённых сил РФ раздают с автомобиля выстроившимся в очередь жителям Лисичанска пакеты с гуманитарной помощью.

«Местные жители в беседе рассказали о том, что украинские власти и вооруженные силы в течение нескольких месяцев уничтожали городскую инфраструктуру: электростанции, объекты водоснабжения и отопления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС