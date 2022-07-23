Херсон, 23 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

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«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», — передает его слова РИА Новости.

«Все сбили, все удачно. Никаких повреждений серьезных не было», — добавил Стремоусов.

Также ВСУ обстреляли мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, там есть попадания.

Ранее артиллерия ВСВУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО. Власти региона сообщили, что огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, который сейчас контролируют ВСУ.