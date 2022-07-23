Москва, 23 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В черноморских портах Украины, находящихся под контролем киевского режима, сохраняется высокая минная опасность. Об этом 22 июля сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

Как отметил Мизинцев, в шести находящихся под контролем Киева портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 стран мира.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 41 раз, выпустив более 300 боеприпасов, в результате чего семь человек получили ранения.