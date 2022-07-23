Донецк, , 09:31 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 41 раз, выпустив более 300 боеприпасов, в результате 7 человек получили ранения. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На донецком направлении противник применял — артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм», — отмечается в сообщении. Под огнем оказались районы 16 населенных пунктов республики: г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Гольмовский, Доломитное, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая.

Повреждено 31 домостроение в Горловке и Ясиноватой, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.