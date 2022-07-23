Хельсинки, 23 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Эсминец ВМС США USS Arleigh Burke, который с 19 июля находился в порту Хельсинки для пополнения запасов, вышел в море. Об этом 22 июля сообщил 6-й оперативный флот Соединённых Штатов.

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Fitzgerald

При этом в прошлые выходные USS Arleigh Burke провёл в северной части Балтийского моря совместные учения с кораблями Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля парламент Румынии принял в окончательной редакции специальный протокол о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.