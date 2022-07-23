Херсон, Украина, 23 июля 2022, 09:24 — REGNUM ВСУ выпустили не менее 7 снарядов по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщили 23 июля в военно-гражданской администрации Каховского района.
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«В 05:07 мск было порядка 7 прилётов. Замечен дым в районе Каховской ГЭС, били туда», — отметил ТАСС представитель администрации.
18 июля ВСУ нанесли удар в районе Каховской ГЭС.
Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты.
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