Херсон, 23 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. ВСУ выпустили не менее семи снарядов по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщили 23 июля в военно-гражданской администрации Каховского района.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

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«В 05:07 мск было порядка 7 прилётов. Замечен дым в районе Каховской ГЭС, били туда», — отметил ТАСС представитель администрации.

18 июля ВСУ нанесли удар в районе Каховской ГЭС.

Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты.