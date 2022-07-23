Москва, , 09:22 — REGNUM О героизме и мужестве старшего лейтенанта Нурлана Карымбаева, проявленных им во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 23 июля в Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что группа под командованием старшего лейтенанта вела обеспечение безопасного продвижения колонн ВС РФ и во время следования по маршруту выявила группу украинских нацистов, которые готовили диверсию.

Также указывается, что в результате внезапного нападения группы Карымбаева были уничтожено до 20 боевиков и четыре пикапа с установленными на них миномётами и пулемётами.

«Самоотверженные действия российского офицера позволили сорвать готовящиеся провокации о отношении российских Вооружённых сил и обеспечили выход войск в назначенный район в установленное время. При этом, благодаря высокому уровню тактической выучки Нурлана, потерь в группе допущено не было», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ дважды обстреливали территорию ЛНР с применением четырех РСЗО HIMARS.