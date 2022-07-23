Москва, , 09:21 — REGNUM Самыми популярными брендами смартфонов в России являются Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и Realme. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные операторов сотовой связи «Мегафон», МТС, Tele2 и Yota.

Смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число смартфонов, использовавшихся в России в первой половине 2022 года, произведено южнокорейской компанией Samsung. Доля этого бренда практически не изменилась в сравнении с 2021 годом и составила 28,2%.

Вторым по популярности брендом является китайский производитель Xiaomi с долей от 22,6% до 23,2%. Замыкают тройку лидеров смартфоны iPhone американской компании Apple. В пятёрку вошли ещё два китайских бренда: Huawei и Realme.

Среди конкретных моделей самым популярным смартфоном по итогам первого полугодия оказался iPhone 11, выпущенный в 2019 году. В тройку лидеров вошли Samsung Galaxy A12 и Honor 10 Lite.