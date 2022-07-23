Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Поездки на Ближний Восток президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена продемонстрировали, что ближневосточные страны поддерживают Москву в вопросе о формировании многополярного мира. Об этом 23 июля говорится в статье американского журнала Foreign Policy.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как считают авторы материала, поездка Байдена по странам Ближнего Востока не имела какого-либо значительного успеха.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира», — отмечается в публикации.

Также указывается, что президент США не сумел убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» американских властей и нарастить нефтедобычу.

«Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности», — добавляется в публикации.

Кроме того, авторы статьи назвали главу Российского государства умелым игроком на Ближнем Востоке, указав, что его недавний визит в Тегеран говорит о наличии у России в регионе партнеров, которые заинтересованы в сотрудничестве с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что введение потолка цен на российскую нефть будет способствовать снижению цен на топливо в стране.