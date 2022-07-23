Москва, , 09:06 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сократить зарплаты парламентариям всех уровней, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, — получать средние зарплаты по стране, по своим регионам», — отметил Миронов.

Тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан, убежден он.

Миронов также в целом поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина сократить отпуск чиновников и депутатов до 28 дней.

Сейчас заработок депутата Госдумы в месяц составляет порядка 400 тыс. рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата в России достигла отметки в 66 757 рублей, что на 20,9% выше, чем в 2021 году. Тогда уровень средней заработной платы определялся в 57 244 рублей.

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