Москва, 23 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сократить зарплаты парламентариям всех уровней, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, получать средние зарплаты по стране, по своим регионам», — отметил Миронов.

Тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан, убежден он.

Миронов также в целом поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина сократить отпуск чиновников и депутатов до 28 дней.

Сейчас заработок депутата Госдумы в месяц составляет порядка 400 тыс. рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата в России достигла отметки в 66 757 рублей, что на 20,9% выше, чем в 2021 году. Тогда уровень средней заработной платы определялся в 57 244 рубля.