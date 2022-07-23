Миронов предложил сократить зарплаты депутатов Госдумы почти в шесть раз
Москва, 23 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сократить зарплаты парламентариям всех уровней, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы считаем, что депутаты всех уровней должны зарабатывать так же, как и большинство их избирателей, получать средние зарплаты по стране, по своим регионам», — отметил Миронов.
Тогда у парламентариев будет больше стимулов, чтобы повышать эти средние зарплаты и уровень доходов граждан, убежден он.
Миронов также в целом поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина сократить отпуск чиновников и депутатов до 28 дней.
Сейчас заработок депутата Госдумы в месяц составляет порядка 400 тыс. рублей.
По данным Росстата, средняя зарплата в России достигла отметки в 66 757 рублей, что на 20,9% выше, чем в 2021 году. Тогда уровень средней заработной платы определялся в 57 244 рубля.