Токио, 23 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Власти Японии собираются запретить президенту России Владимиру Путину приехать на государственные похороны бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, намеченные на 27 сентября. Об этом 23 июля сообщает агентство Nikkei.

Флаг Японии

«На российского лидера фактически распространяется запрет на въезд, введенный в ответ на проведение Москвой спецоперации на Украине», — говорится в материале агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не собирается принимать участие в траурной церемонии похорон Синдзо Абэ. При этом похороны бывшего главы правительства Японии уже прошли 12 июля в присутствии его родных и друзей, государственные похороны политика намечены на 27 сентября.