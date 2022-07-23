Юрьевец, Ивановская область, 23 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. XVI Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» стартовал в Ивановской области 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Андрей Тарковский

Торжественная церемония открытия прошла на Георгиевской площади города Юрьевец. В этом городе прошли детские годы режиссёра. Фестиваль открылся концертом, также был показан эпизод из режиссёрской версии фильма «Андрей Рублёв» — «Страсти по Андрею».

В 2022 году фестиваль «Зеркало» посвящён 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского. Фестиваль пройдёт с 22 по 27 июля, в конкурсную программу вошли фильмы, снятые при участии 10 стран.

Фестиваль «Зеркало» учреждён в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского. В 2012 году «Зеркало» вошёл в десятку наиболее известных российских фестивалей и кинопремий.