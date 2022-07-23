Такома, США, 23 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил досрочно представителя США Кристофера Гонсалеса на турнире организации Bellator — Bellator 283, который проходил в Такоме (штат Вашингтон). Об этом 23 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уже в первом раунде российский боец провёл своему оппоненту удачный удушающий приём, чем вынудил американца капитулировать.

Отметим, эта победа стала 15-й (13 — досрочно) для 24-летнего ни разу непобеждённого Усмана Нурмагомедова. Для 30-летнего Кристофера Гонсалеса это поражение стало вторым при семи (три — досрочно) победах.