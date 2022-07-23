Грозный, , 08:49 — REGNUM О приобретении «Ахмат-мобилей», которые предназначены для нужд военных из Чечни, сообщил 23 июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Ramzan-kadyrov.ru

Как отметил глава Чечни, указанные автомобили были созданы с учетом пожеланий и опыта военных, принимавших участие в спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

«Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, «Ахмат-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — сказал он.

Также Кадыров прикрепил к своему сообщению фотографии и видеозапись с 20 названными бронеавтомобилями, выстроенными в ряд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами территории региона из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты.