Херсон, Украина, , 08:42 — REGNUM За обстрелами Херсонской области из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

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«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. … Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что мост восстановят в любом случае. Кроме того, при необходимости через Днепр в течение нескольких часов могут развернуть понтонные переправы.

20 июля Стремоусов сообщал, что ВСУ второй день подряд обстреливали из РСЗО HIMARS мост через Днепр в Херсонской области. Ранее он также заявлял, что в результате обстрела Херсона есть попадания в Антоновский мост, при этом транспортный переход функционировал.