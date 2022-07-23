Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Долгосрочный рейтинг дефолта эмитент Украины в иностранной валюте с уровня понижен международным рейтинговым агентством Fitch Ratings с «ССС» до «C». Об этом 23 июля говорится в сообщении агентства.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считает Fitch, после ходатайства Киева об отсрочке на выплату внешнего долга сроком на два года на Украине начался схожий с дефолтом процесс.

Также отмечается, что в агентстве ждут, что киевскому режиму будет необходима более широкая реструктуризация коммерческого долга, но сроки проведения такой реструктуризации пока являются неопределёнными. Сложившаяся ситуация свидетельствует о серьезном шоке для украинского макрофинансового положения и государственных и внешних финансов этой страны в результате затянувшегося конфликта с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Словакии может отказаться от поставок оружия на Украину и поддержки санкций против российских энергоносителей.