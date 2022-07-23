Москва, 23 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Полёты российского космического корабля «Союз МС» и американского Crew Dragon с обменом посадочными местами запланированы на конец сентября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявили, что запуск корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 состоится не ранее 29 сентября. В состав экипажа американского корабля войдёт космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

Взамен место на российском корабле «Сою МС-22» получил астронавт NASA Франциско Рубио. Он отправится на МКС вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным 21 сентября.

Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах, позволяющее обмениваться посадочными местами на пилотируемых космических кораблях, в июле 2022 года. Обмен посадочными местами призван повысить безопасность членов экипажа Международной космической станции. Например, нахождение на станции хотя бы одного члена экипажа российского или американского сегмента МКС будет обеспечено даже при существенной задержке запуска кораблей одной из сторон соглашения.