Луганск, 23 июля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ дважды обстреливали ЛНР с применением четырех РСЗО HIMARS. Об этом 23 июля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны ВФУ зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Хорошее и Стаханов с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела поселения Хорошее повреждены зернохранилище, мастерская, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал об уничтожении четырех установок HIMARS с 5 по 20 июля. Две из них были уничтожены в районе н. п. Малотарановка, еще один HIMARS — в районе Красноармейска, последний — на восточной окраине Константиновки (ДНР).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что якобы не хочет передавать Украине ракеты для РСЗО HIMARS дальностью 300 км.