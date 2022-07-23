Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Введение потолка цен на нефть из России поможет снизить стоимость топлива в США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время совещания с помощниками по вопросам экономики.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы говорим о глобальном потолке цен на нефть из РФ, на который я убедил согласиться наших партнеров на встрече G7 в прошлом месяце. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы России», — добавил Байден. Среди других мер по снижению стоимости топлива в США он назвал наращивание добычи и высвобождение нефти из стратегического резерва.

Ранее известный своими жёсткими высказываниями зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прошёлся по персоналиям западных политиков:

«Американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей».

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