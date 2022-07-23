Симферополь, 23 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. После восстановления взорванных украинскими нацистами линий электропередачи в Херсонской области была прорвана последняя блокада из числа тех, которые были устроены полуострову Крым киевским режимом. Об этом 22 июля заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

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«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — приводит его слова РИА Новости.

Также Крючков уточнил, что теперь регион снова снабжается водой по разблокированному Северо-Крымскому каналу, в нем восстановлены транспортное сообщение и торговля с Херсонской и Запорожской областями, а также закольцована энергетическая система.

«Все возвращается на круги своя», — отметил советник главы Крыма.

Как предавало ИА REGNUM, 15 июня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Херсонской области начали восстанавливать ЛЭП, подорванные в 2015 году украинскими боевиками.