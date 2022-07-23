Москва, 23 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Сейчас в России можно говорить о приближении новой волны COVID-19 — «хвоста» эпидемии, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

«Можно сказать, что (идет — прим.) новая волна, но она неопасная, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой … «хвост» эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — передает его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время 39% жителей России, делавших прививку от COVID-19 полгода назад и ранее, не готовы — 36%.