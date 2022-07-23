Донецк, , 08:10 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены 7 человек. Об этом 23 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За минувшие сутки, с 08:00 22 июля до 08:00 23 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 7 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 254 населенных пункта.

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