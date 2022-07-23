Москва, , 08:09 — REGNUM Количество официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей в России за три месяца уменьшилось на 101. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Дилерский центр BMW «Рольф Премиум Химки» Рольф

В апреле 2022 года в России насчитывалось 3203 дилерских центра. К середине июля количество автосалонов снизилось до 3102. За этот период было расторгнуто 160 дилерских контрактов. Количество новых контрактов, заключённых за три месяца, составило 59.

Отмечается, что почти все новые контракты заключены с китайскими автомобильными брендами. Лидером по наращиванию присутствия в России стала марка EXEED. Количество дилерских центров этого бренда за три месяца выросло на 13. Также сети автосалонов нарастили бренды FAW (9 новых автоцентров), Chery (7 центров), Geely (5 центров), Haval и Jac (по 2 автосалона).

Наибольшее сокращение дилерских центров — на 35 — зафиксировано у бренда Chevrolet. Также снизилось число дилерских центров других европейских и американских марок, включая Jaguar, Land Rover, Renault, Pegueot, Cadillac, MINI, Volvo и Opel. Число дилерских центров отечественных и корейских брендов не изменилось.

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