Москва, , 08:09 — REGNUM До конца 2022 года Банк России может снизить свою ключевую ставку до уровня в 5%, который был до нынешнего кризиса, и после этого рубль может вернуться к прежнему курсу в 70-80 рублей за евро. Такое мнение 23 июля высказал заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — приводит его слова РИА Новости.

Также Абрамов уточнил, что в результате должна увеличиться доступность кредитов, как для простых граждан, так и для промышленности и экономики, что поспособствует развитию производств в России.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — пояснил сенатор.

При этом он добавил, что одновременно со снижением ключевой ставки, как ожидается, будет происходить ослабление рубля.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — отметил Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский Центробанк снизил свою ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.