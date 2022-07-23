Москва, 23 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. До конца 2022 года Банк России может снизить свою ключевую ставку до уровня в 5%, который был до нынешнего кризиса, и после этого рубль может вернуться к прежнему курсу в 70−80 рублей за евро. Такое мнение 23 июля высказал заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — приводит его слова РИА Новости.

Также Абрамов уточнил, что в результате должна увеличиться доступность кредитов, как для простых граждан, так и для промышленности и экономики, что поспособствует развитию производств в России.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — пояснил сенатор.

При этом он добавил, что одновременно со снижением ключевой ставки, как ожидается, будет происходить ослабление рубля.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — отметил Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский Центробанк снизил свою ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.