Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 июля — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне ожидания заседания ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 137,61 пункта (0,43%), до уровня 31 899,29 пункта. S& P 500 подешевел на 37,32 пункта (0,93%), до уровня 3961,63 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 225,50 пункта (1,87%), до уровня 11 834,11 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,26 (1,31%), до уровня $95,09 за баррель.

Читайте также: В России за неделю дефляция увеличилась до 0,17%