Москва, 23 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В России участились случаи сбора персональных данных мошенниками под видом социологических опросов. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко 23 июля РИА Новости.

Телефонный мошенник

Эксперт объяснила, что такие способы получения данных относятся к методам социальной инженерии. Мошенники предлагают потенциальным жертвам принять участие в социологическом опросе или исследовании потребителей.

Далее эти данные используются для составления психологического портрета человека. Также злоумышленники могут продавать такие базы другим мошенникам.

Дайнеко отметила, что мошенники начали чаще обращаться к подобным методам из-за того, что жители всё более настороженно относятся к звонкам, СМС-сообщениям и электронным письмам от неизвестных адресантов. При этом в социологических опросах жители участвуют гораздо охотнее.