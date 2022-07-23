Москва, , 07:22 — REGNUM Малые спутники Юго-Западного государственного университета и Рязанского радиотехнического государственного университета выведены на околоземную орбиту членами экипажа Международной космической станции в ходе выхода в открытый космос 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев совершил выход в открытый космос совместно с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти. Члены экипажа МКС пробыли за бортом орбитальной станции более семи часов.

Одной из задач выхода в открытый космос стал запуск восьми наноспутников «ЮЗГУ-55» и двух наноспутников «Циолковский-Рязань». Аппараты «ЮЗГУ-55» будут использоваться для отработки технологий автономной интеллектуальной группировки космических аппаратов и съёмки земной поверхности. Спутники «Циолковский-Рязань» оснащены оборудованием для калибровки чувствительности радиотелескопов Пущинской радиоастрономической обсерватории.

Также во время работ за бортом МКС Артемьев и Кристофоретти установили адаптер для роботизированного манипулятор ERA на модуле «Поиск» и провели другие работы по интеграции этого манипулятора в состав российского модуля «Наука».

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль «Прогресс МС-20» доставил на МКС сверхмалые спутники