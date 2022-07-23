Вашингтон, 23 июля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В ходе боевых действий на Украине погибли ещё два американских наёмника, воевавших на стороне нацистского киевского режима. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США 22 июля сообщает телеканал ABC.

merlinsinlove Солдат армии США

представитель Госдепартамента США «Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине».

По словам чиновника, в настоящее время американские власти «находятся в контакте» с семьями всех погибших граждан США, которым оказывают необходимую консульскую помощь.

Телеканал предположил, что погибшие могли воевать на Украине на стороне Киева, и отметил, что представитель внешнеполитического ведомства воздержался от других комментариев «из уважения к семьям» погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населённом пункте Константиновке Одесской области было ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.