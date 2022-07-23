Москва, , 06:23 — REGNUM В субботу, 23 июля, в Москве будет малооблачно, без осадков, температура воздуха +28… +30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 24 июля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер северный 3−8 м/с, ночью — западный 2−7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +25… +30 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В воскресенье, 24 июля, днём в столице ожидается +28… +30 °C, по области +26… +31 °C, переменная облачность, без осадков, ветер западный 2−7 м/с. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву в выходные дни — 23–24 июля — вернётся жаркая погода.

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