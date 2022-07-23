Токио, , 05:49 — REGNUM Тэцуя Ямагами, 8 июля застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, по решению окружного суда Нары заключён под стражу. Об этом 23 июля сообщает агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что судебное разбирательство, на первом этапе которого будет проведена психиатрическая экспертиза и определена способность Ямагами нести уголовную ответственность, продлится до конца ноября. За это время полиция также исследует все семь найденных в доме Ямагами самодельных пистолетов, проведёт необходимые баллистические экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, телохранители могли бы спасти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, если бы прикрыли его или убрали с линии огня в течение 2,5 секунд между первым выстрелом и вторым, который смертельно ранил его.

Читайте также: В Японии обнаружено письмо убийцы Абэ, где он намекал на свои планы

Читайте ранее в этом сюжете: Две с половиной секунды решили судьбу Синдзо Абэ