Токио, 23 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Тэцуя Ямагами, 8 июля застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, по решению окружного суда Нары заключён под стражу. Об этом 23 июля сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Предполагается, что судебное разбирательство, на первом этапе которого будет проведена психиатрическая экспертиза и определена способность Ямагами нести уголовную ответственность, продлится до конца ноября. За это время полиция также исследует все семь найденных в доме Ямагами самодельных пистолетов, проведёт необходимые баллистические экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, телохранители могли бы спасти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, если бы прикрыли его или убрали с линии огня в течение 2,5 секунд между первым выстрелом и вторым, который смертельно ранил его.

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