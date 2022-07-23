Красноярск, 23 июля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В субботу, 23 июля, в Красноярске облачно, дождь, местами гроза, температура воздуха +20… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Июль. Пустынная набережная

В 8:50 на Театральной площади было +19 °C.

Ночью с 23 на 24 июля ожидается до +11… +15 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра 4−7 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 июля, в Красноярске до +22… +24 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +13… +16 °C, облачно, временами небольшой дождь.

В понедельник, 25 июля, в Красноярске ожидается до +18… +19 °C днём и до +12… +15°C ночью. Облачно с прояснениями, днём дождь.

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