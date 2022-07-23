Тегеран, , 04:46 — REGNUM В южной иранской провинции Фарс в результате наводнения погибли 11 человек, ещё 13 числятся пропавшими без вести. Об этом 23 июля сообщает агентство IRNA.

Ливень (сс) jarmoluk

По предварительным данным местных властей, число пострадавших составляет не менее 55 человек.

Ранее СМИ сообщали о шести погибших из-за наводнения, которое вызвали обрушившиеся на регион вечером 22 июля проливные дожди. Отмечается, что более других районов пострадали окрестности города Эстехбанат.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дождь и наводнение в административном центре афганской провинции Лагман городе Мехтарлам и уезде Алингар привели к человеческим жертвам и материальному ущербу.

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