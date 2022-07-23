Киев, 23 июля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Правительство Словакии может отказаться от поставок оружия на Украину и поддержки санкций против российских энергоносителей, сообщило издание «Европейская правда».

Daniel Antal Флаги Словакии и ЕС

Журналисты отмечают, что такое изменение может произойти в случае смены власти на внеочередных выборах в республике. Авторы публикации напомнили, что политику передачи Киеву вооружений активно критикует лидер словацкой оппозиции и глава партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо.

При этом, как указано в статье, помощь словацкой стороны очень важна для Украины, получившей от Братиславы гаубицы и средства ПВО. Кроме того, киевский режим просит у Словакии истребители МиГ-29 и танки. Новые словацкие власти также могут отказаться от эмбарго на российский газ, как это сделала Венгрия.

В издании считают, что для предотвращения такой ситуации Украина должна назначить в Братиславе «нового и мотивированного» посла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, включающее Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных России стран.