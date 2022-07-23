Киев, 23 июля, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской компании «Нафтогаз» изучить возможность и последствия незаконного изъятия российского газа из идущих в ЕС транзитных трубопроводов, написал в своем телеграмм-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Экс-парламентарий отметил, что в настоящий момент в газохранилищах страны находится только половина объема голубого топлива, необходимого для отопительного сезона. Кива также подчеркнул, что своим решением Зеленский может нарушить международные обязательства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков написал статью для газеты «Украинская правда», в которой предложил воровать у России транзитный газ.