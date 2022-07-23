Сеул, , 02:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи снимет многолетний запрет для граждан на доступ к любым средствам массовой информации КНДР, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на министерство объединения двух республик.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве намерены отменять ограничения постепенно. Такой шаг призван укрепить взаимопонимание жителей обеих стран. В министерстве также выразили надежду на то, что КНДР предпримет аналогичные меры.

В настоящий момент в Южной Корее и КНДР действует запрет на переход их общей границы и на обмен телефонными звонками. Кроме того, жителям республик запрещено пользоваться электронной почтой и письмами для пересылки в соседнюю страну, а также включена блокировка на доступ к сайтам и СМИ друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня КНДР раскритиковала власти Южной Кореи за ее участие в военных учениях «RIMPAC» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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