Вашингтон, 23 июля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден якобы не хочет передавать Украине ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 300 км, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Помощник американского лидера утверждает, что таким образом глава государства стремится избежать третьей мировой войны. Речь идет о снарядах серии ATACMS. По официальным заявлениям США, в настоящий момент Киев получает от Вашингтона для использования HIMARS только управляемые ракеты класса GMLRS, способные преодолевать до 80 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о том, что уже в августе на Украину могут начать поступать американские барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.