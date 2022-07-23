Вашингтон, 23 июля 2022, 02:11 — REGNUM Власти США передали Украине военную помощь на общую сумму $8,2 млрд и собираются наращивать поставки, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона 22 июля на брифинге.
Ранее Белый дом объявил о планах, что американское правительство выделит еще $270 млн на закупку вооружений для киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США изучают вопрос о подготовке военных летчиков для вооружённых украинских формирований Украины.
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