Берлин, , 01:30 — REGNUM Документы с грифом «Секретно», которые касались недавнего саммита «Большой семерки» (G7), были обнаружены в мусорном баке возле дома канцлера Германии Олафа Шольца и его супруги Бритты Эрнст. Об этом пишет журнал Spiegel.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

Находку сделали соседи. Речь идет о памятке с характеристиками на лидеров стран G7 и их жен. В ней, среди прочего, содержится информация о том, что супруга бывшего итальянского премьер-министра Марио Драги избегает общественности.

Памятка была составлена министерством иностранных дел ФРГ, которое присвоило бумаге гриф «Секретно». В баке также оказались документы и черновики, относящиеся к служебной деятельности Бритты Эрнст, которая является министром образования немецкой земли Бранденбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля газета The Telegraph опубликовала статью, в которой утверждалось, что из-за начавшегося энергетического кризиса в Германии Олафу Шольцу грозит отставка.

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