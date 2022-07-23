Тегеран, 23 июля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 22 июля Сейед Али Акбар Абутораби Фард, лидер пятничной молитвы в Тегеране, заявил, что для установления безопасности присутствие Соединенных Штатов в регионе должно быть полностью устранено. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Заявив, что на текущий момент эффективное политическое и военное присутствие Соединенных Штатов в регионе утратило своё значение, временный имам отметил:

«Вооруженные силы США уже неэффективны в регионе. Посмотрите на Ирак, Сирию и Афганистан, посмотрите на регион, военные кампании Вашингтона демонстрируют свою неработоспособность. Политическое присутствие также было нейтрализовано, однако физическое присутствие государства также должно быть устранено. Это серьезная проблема для Ирака и Сирии».

Он также подчеркнул, что США должны покинуть регион, прежде чем государство столкнётся с такой же ситуацией, как в Афганистане.