* Талибы — запрещённая в России организация

Тегеран, , 09:55 — REGNUM 22 июля местные власти движения Талибан (организация, запрещённая на территории РФ) в Герате объявили, что они начали реконструкцию военных постов на ирано-афганской границе, отметив, что эти военные штабы должны быть активированы в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Согласно сообщениям, после реконструкции этих пограничных контрольно-пропускных пунктов в них будут развернуты силы движения для защиты границ. Эта акция носит всеобъемлющий характер и будет охватывать все пограничные пункты Афганистана с соседними странами.

Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана призвал Афганистан обеспечить безопасность на общих границах.

Отметив, что безопасность ирано-афганских границ очень важна для расширения торговых отношений, Насер Канани подчеркнул, что ситуация в Афганистане понятна, однако Иран ожидает, что власти соседней страны обеспечат безопасность общих границ и положительно отреагируют на усилия и добрую волю Ирана по проведению совместных встреч для обеспечения коллективной безопасности.

Канани сделал это замечание, имея в виду недавние конфликты, вспыхнувшие между пограничниками Ирана и Афганистана.