Тегеран, , 11:14 — REGNUM 22 июля представитель министерства иностранных дел Ирана осудил недавний ракетный удар Израиля по сирийской столице, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Насер Канани заявил, что недавний ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска нарушает суверенитет Сирии, международные законы и гуманитарные принципы.

Выразив удивление и сожаление в связи с молчанием международных организаций и защитников прав человека перед поведением израильских властей, Канани отметил, что необходимо, чтобы международное сообщество, особенно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выполняли свою задачу по борьбе с продолжающимися преступлениями.

Ранее сирийские СМИ, что Израиль нанес удар по Дамаску, в результате чего погибло трое солдат, еще семеро получили ранения. Соответственно, данное нападение стало 17-м нападением Израиля на сирийскую территорию в текущем году.